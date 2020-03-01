2020 yılında özellikle altın fiyatları rekor kırıyor. İdlib'te yaşanan gelişmeler corona virüsü ve diğer haberler altın ve doların ateşini yükseltiyor.

Bu anlamda dolar ve enflasyon tahminleri de merak edilenler arasında yer alıyor. Bu anlamda çeyrek ve gram altında rekor: Yıl sonu dolar tahmini açıklandı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından açıklama yapıldı. Beklenti anketinde 2020 yıl sonu dolar tahminine yer verildi. Merkez Bankası tarafından Ocak ayında yayımlanan beklenti anketinde yılsonu dolar tahmini 6,41 'di. Enflasyon tahmini ise 10,01 'di. Amerikan doları, Amerika Birleşik Devletleri'nin resmî para birimidir. ABD doları diye de adlandırılır.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ