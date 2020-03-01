Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 01.03.2020 14:22
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.03.2020 14:24
    ABONE OL

    Bu hafta çok sert hareketler geliyor! Dev tarih verdi hedef fiyatı açıkladı

    Dolar ve altın fiyatları yatırım yapanlar i oldukça önem arz etmektedir. Özellikle ülkemizde altın çok önemli bir yatırım aracı olmaktadır. Dolar ve altın fiyatları her geçen gün aratılmaya devam ediyor. Citigrup, altın fiyatlarının tarihi bir seviye olan 2 bin dolar bandını aşarak yeni zirveler arayışına geçeceğini belirtti. analistlerine göre altın fiyatları küresel ve yerel konjektörde bulunan tedirginli ve ticari savaş ortamında nemalandığını ve bu seviyeden güçlenerek çıkacağını belirtti. Altın, kimyada Au (Latince Aurum dan (ışıldayan-parlayan)) sembolü ile gösterilen yumuşak, parlak sarı renkte kimyasal bir elementtir.

    Bu hafta çok sert hareketler geliyor! Altın doları geçecek!

    Bu hafta çok sert hareketler geliyor! Uluslararası bankalar altın yorumlarında artık yükselecek ifadelerini kullanmaya başladı. Bunun son örneği Citigroup'tan geldi. Grup altın fiyatları için hazırladığı notta fiyatların daha uzun sürede daha güçlü seyir göstereceğini ve önümüzdeki iki yıla kalmadan altın fiyatlarındaki yükselişin şaşırtan boyutlara ulaşacağını ifade etti. Bankanın hazırladığı notta, finans kurumlarının kredi destekleri pay piyasalarında görülen düzeltme ve yeniden değerlemelerin yanında Merkez Bankalarının ve süper zenginlerin kuvvetli alımlarının etkili olduğunu belirtti.

    DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Ekonomi Bu hafta çok sert hareketler geliyor! Dev banka tarih verdi hedef fiyatı açıkladı
    Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri