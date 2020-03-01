Bu hafta çok sert hareketler geliyor! Uluslararası bankalar altın yorumlarında artık yükselecek ifadelerini kullanmaya başladı. Bunun son örneği Citigroup'tan geldi. Grup altın fiyatları için hazırladığı notta fiyatların daha uzun sürede daha güçlü seyir göstereceğini ve önümüzdeki iki yıla kalmadan altın fiyatlarındaki yükselişin şaşırtan boyutlara ulaşacağını ifade etti. Bankanın hazırladığı notta, finans kurumlarının kredi destekleri pay piyasalarında görülen düzeltme ve yeniden değerlemelerin yanında Merkez Bankalarının ve süper zenginlerin kuvvetli alımlarının etkili olduğunu belirtti.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ