Türkiye İş Kurumu aracılığı ile 16 il ve bunlara bağlı ilçelerde istihdam garantili mesleki eğitim kursları açıldı. Bu kursları alan vatandaşların günlük cep harçlığı verilecek. Varsa 2-5 arasında çocuğu 400 Tl'ye kadar bakım desteği verilecek. Türkiye'de iş arayışında iseniz "İş Arayan" kısmındaki "Üye Ol" seçeneğine tıklamalısınız. İŞKUR üyelik sayfasında açılan "Üyelik Sözleşmesi" maddelerini detaylıca okuduktan sonra onaylıyorsanız sözleşme altında bulunan "Onaylıyorum" seçeneğine tıklayın(Eğer "Onaylamıyorum" seçeneğine tıklarsanız, üyelik işlemi sona erer).

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