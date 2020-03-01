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    • Ekonomi
    • 01.03.2020 19:00
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    • 01.03.2020 19:01
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    75 TL harçlık verilecek! başvuru iş ilanları

    na girdiğimiz şu günlerde başvuru ve iş ilanları yine en fazla aratılanlar arasına girdi. Bu bağlamda İŞKUR'dan da vatandaşlara güzel haberler geliyor. Aile, Çalışma ve Bakanlığına bağlı İŞKUR üzerinden Türkiye genelinde meslek edindirme kursları açılacak. Adaylar bu kurslara katılmaları ile günlük olarak 20 Tl ile 75 arasında cep harçlığı verileceği ifade edildi. Mesleki eğitim kurslarına başvuru yapmak için adayların İŞKUR'a kayıtlı olması, yaş şartında 15 yaşını doldur olması, başvuru yapacakları ve eğitim alacakları alanların özelliklerine sahip olması, işveren tarafından aranan genel ve özel şartlara sahip olması gerekmektedir.

    75 TL harçlık verilecek! Mart ayı İŞKUR başvuru iş ilanları

    Türkiye İş Kurumu aracılığı ile 16 il ve bunlara bağlı ilçelerde istihdam garantili mesleki eğitim kursları açıldı. Bu kursları alan vatandaşların günlük cep harçlığı verilecek. Varsa 2-5 arasında çocuğu 400 Tl'ye kadar bakım desteği verilecek. Türkiye'de iş arayışında iseniz "İş Arayan" kısmındaki "Üye Ol" seçeneğine tıklamalısınız. İŞKUR üyelik sayfasında açılan "Üyelik Sözleşmesi" maddelerini detaylıca okuduktan sonra onaylıyorsanız sözleşme altında bulunan "Onaylıyorum" seçeneğine tıklayın(Eğer "Onaylamıyorum" seçeneğine tıklarsanız, üyelik işlemi sona erer).

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