Kredi faiz oranları bir bir düşüyor vatandaşların yüzü gülüyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faiz oranında indirimler yapmasının ardından bankalar da konut kredisi ürünlerinde uyguladıkları faiz oranlarını peş peşe indirmeye başladı. Yedi aylık sürece bakıldığında kredi faizlerinde yaşanan düşüşlerle birlikte konut ve araç satışında büyük artış yaşanıyor. Henüz kredi çekmemiş olanlar ise güncel faiz oranlarını öğrenmek istiyor. Bankalar aracılığıyla bu indirim döneminde vatandaşlara 0.99, 0.95, 0.89 ve 0.79 fırsatları peş peşe sunuldu. Güncel faiz oranlarını merak edenler ise taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranları kaça düştü sorusuna yanıt arıyor. Peki, 2 Mart taşıt ve konut faiz oranı kaça düştü?

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