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    • Ekonomi
    • 02.03.2020 09:01
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    • 02.03.2020 09:01
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    2 anlık ..., 22 ayar bilezik ne kadar oldu? Altın fiyatları son dakika rekor üstüne rekor!

    son dakika: 'da 535 lira, Cumhuriyet altını da 2.202 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise bugün Asya piyasalarında yüzde 1.626,8 dolara kadar geriledikten sonra önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 1.635 dolar seviyesinde dengelendi. Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 2 2020 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları... Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır.

    Tarihi rekor kırdı! Altın fiyatları ne kadar oldu? Canlı rakamlar

    Altın fiyatları son dakika... Çeyrek altın fiyatları vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda araştırmalar gram altın, çeyrek altın 22 ayar bilezik altın üzerine yoğunlaşmış oldu. Analistler, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının Çin dışında da hızla artması ve ekonomide neden olacağı hasar beklentilerinin yükselmesinin yanı sıra Suriye'ye ilişkin haber akışının altın fiyatları üzerinde belirleyici olacağını ifade etti. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 535 lira, Cumhuriyet altını da 2.202 liradan satılıyor. Peki, şu dakikalarda gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 2 Mart canlı altın fiyatları...

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    Haberler Ekonomi 2 Mart anlık altın fiyatları...Gram altın, çeyrek altın 22 ayar bilezik ne kadar oldu? Altın fiyatları son dakika rekor üstüne rekor!
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