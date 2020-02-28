TOKİ 100 bin konut kampanyasında kura çekilişlerine İzmir projeleri ile başladı. Peki TOKİ kura çekilişinde ismi çıkan ve ev almaya hak kazananlar ne zaman peşinat yatırıp taksitlerini ödemeye başlayacak? TOKİ tarafından yapılan resmi açıklama ile kura çekilişi ile ismi çıkmayan kişilere ücret iadesi için ödemelerin 5 iş günü sonrasında yapılacağı duyuruldu. İşte o açıklama metni; Merhaba, "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi" için yedek hak sahipliği kurası çekilmeyecek olup asil olarak hak sahibi olamayan vatandaşlarımızın başvuru bedelleri kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında iade edilecektir.

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