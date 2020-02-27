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    • Ekonomi
    • 27.02.2020 16:52
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    • 27.02.2020 16:54
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    , SSK ve Bağkur'luya 2500 TL müjdesi!

    , SSK ve Bağkur emekli maaşlarına ödemesi oldukça merak ediliyor. Bankalar promosyon ödemeleri için kampanyalarına hız vermiş durumda. Bu bağlamda , İNG, Sekerbank, ve bankası açıklama yaptı. 2017 yılından bu yana emekli maaşlarına gelen lar sonrası 1000 TL'nin altında emekli maaşı kalmadı. Bu nedenle bankalar promosyon ödemelerinde güncellemeye gidecek. TEB, maaşa göre verdiği promosyon ve emekli arkadaşlarını getirene verdiği ek ödemelerle promosyonu 2500 TL'ye kadar çıkarıyor. Ayrıca Bank tarafından dün yapılan açıklamada 2 bin 500 TL 'ye kadar promosyon ve ek ödeme imkanı olduğuna yer verildi.

    SGK, SSK ve Bağkur'luya 2500 TL promosyon müjdesi!

    TEB, İNG, QNB Finansbank,Garanti emekli promosyonu kaç TL? SGK, SSK ve Bağkur'lu emekliye 2500 TL promosyon müjdesi! 2017'de imzalanan protokolle ilk defa toplu olarak başlatılan emeklilere banka promosyonu uygulamasında üç yıl geride kaldı. Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türkiye Bankalar Birliği yeni anlaşmayı önümüzdeki ay yapacak. Dolayısıyla emekli promosyon görüşmeleri öncesi, bankalar emekli vatandaşı kendine bağlamak için yarışa girdi. Bankalar maaşını taşıyan emeklilere 400 lira ile 1.250 lira arasında ödeme yapıyor. Emekli maaşlarını bankalardan alan vatandaşlar için uygulamaya sokulan promosyon; maaşlarını anlaştıkları bankadan üç yıl almak şartıyla bir kereye mahsus olarak emeklilere verilen ödemeye denmektedir.

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