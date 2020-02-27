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    • Ekonomi
    • 27.02.2020 Gazete
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    Özel dayatmaya MEB freni

    Türkiye Özel Okullar Derneği Başkanı Nurullah Dal, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yeni düzenlemesiyle özel okula kayıt yaptıracak velilerin yemek, kitap ve kırtasiye gibi ek hizmetlerden zorunlu değil, isteğe bağlı yararlanabileceklerini bildirdi.

    Özel dayatmaya MEB freni
    Türkiye Özel Okullar Derneği Başkanı Nurullah Dal, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yeni düzenlemesiyle özel okula kayıt yaptıracak velilerin yemek, kitap ve kırtasiye gibi ek hizmetlerden zorunlu değil, isteğe bağlı yararlanabileceklerini bildirdi. Yeni düzenleme ile özel okullarda verilen hizmetlerden yararlanmak isteyen öğrenci ve kursiyerlerden alınacak ücretlerin ayrı ayrı belirlenmesi de hüküm altına alındı.

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