Özel dayatmaya MEB freni

, Milli EğitimBakanlığı'nın (MEB) yenidüzenlemesiyle özelokula kayıt yaptıracakvelilerin yemek, kitap vekırtasiye gibi ek hizmetlerdenzorunlu değil, isteğe bağlıyararlanabileceklerini bildirdi.Yeni düzenleme ile özelokullarda verilen hizmetlerdenyararlanmak isteyen öğrencive kursiyerlerden alınacakücretlerin ayrı ayrı belirlenmeside hüküm altına alındı.