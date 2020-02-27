Özel dayatmaya MEB freni

Türkiye Özel Okullar Derneği Başkanı Nurullah Dal, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yeni düzenlemesiyle özel okula kayıt yaptıracak velilerin yemek, kitap ve kırtasiye gibi ek hizmetlerden zorunlu değil, isteğe bağlı yararlanabileceklerini bildirdi. Yeni düzenleme ile özel okullarda verilen hizmetlerden yararlanmak isteyen öğrenci ve kursiyerlerden alınacak ücretlerin ayrı ayrı belirlenmesi de hüküm altına alındı.
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