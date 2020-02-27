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    • Ekonomi
    • 27.02.2020 12:35
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    • 27.02.2020 12:48
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    Milyonlar sevdiklerine gönderiyor! Anneye babaya en güzel kandil mesajları

    Milyonlarca müslüman Regaib Kandili coşkusunu yaşamaya başladı. Kandil gününün gelmesi ile birlikte en çok araştırılan konu, kandil mesajları oldu. Müslümanlar, sevdiklerine ve yakınlarına göndermek , onların kandil gününü kutlamak için en güzel ve anlamlı kandil mesajlarını araştırmaya başladı. Özellikle anneye ve babaya kandil mesajları yoğun şekilde araştırılıyor. Aynı zamanda anlamlı, resimli, en güzel kandil mesajları, 2020 dini mesajlar" şeklinde aramalar yapıyorlar. Bu gece, İslam alemince önemle kutlanan kandillerden biridir. Bu gecede müminler, feyz almak, Allah'a daha fazla yaklaşabilmek için ibadetle çokça meşgul olurlar. Regaip gecesinde, Recebin ilk cuma gecesine Regaib gecesi denir. Perşembeyi Cumaya bağlayan gece, Regaib gecesidir.

    Anneye babaya en güzel kandil mesajları

    27 Şubat 2020 Regaip Kandili olarak idrak edilecek. Kandil gününün gelmesi ile birlikte en çok araştırılan konu Regaip Kandili mesajları oldu İşte en güzel kandil mesajları resimleri. Siz de sevdikleriniz ve yakınlarınızın mübarek Regaib Kandili gününü kutlamak , bu mübarek günün feyzini onlarla paylaşmak için aşağıdaki mesajlardan ya da görsellerden birini gönderebilirsiniz. Regaib: Herhangi bir şeyi istemek, çaba sarf etmek, gayret göstermek anlamına gelir. Başka bir ifade ile Regaib bu geceye rağbet edenlere Allah'ın da rağbet etmesi demektir. Bu gece kendisine el açan, tevbe eden, bağışlanmayı dileyen kullarına, bizlere Rabbimiz rahmetiyle, af ve bağışı ile tecelli eder.

    REGAİB KANDİLİ ANLAMLI MESAJLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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    REGAİP KANDİLİ İBADETLERİ VE FAZİLETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    REGAİP KANDİLİ İÇİN BUNU YAPIN

    REGAİP KANDİLİ SEVGİLİYE EŞE DOSTA MESAJLAR İÇİ TIKLAYINIZ

    KANDİL GECESİ NE OLUR? TIKLA ÖĞREN

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