27 Şubat 2020 Regaip Kandili olarak idrak edilecek. Kandil gününün gelmesi ile birlikte en çok araştırılan konu Regaip Kandili mesajları oldu İşte en güzel kandil mesajları resimleri. Siz de sevdikleriniz ve yakınlarınızın mübarek Regaib Kandili gününü kutlamak , bu mübarek günün feyzini onlarla paylaşmak için aşağıdaki mesajlardan ya da görsellerden birini gönderebilirsiniz. Regaib: Herhangi bir şeyi istemek, çaba sarf etmek, gayret göstermek anlamına gelir. Başka bir ifade ile Regaib bu geceye rağbet edenlere Allah'ın da rağbet etmesi demektir. Bu gece kendisine el açan, tevbe eden, bağışlanmayı dileyen kullarına, bizlere Rabbimiz rahmetiyle, af ve bağışı ile tecelli eder.

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