Bankaların rekabeti milyonlarca emekliye yaradı. TEB, İNG, Şekerbank, Vakıfbank ve QNB Finansbank promosyon kampanyaları yapıyor. 2020 yılı Mart ayına az zaman kala milyonlarca emekli vatandaşın promosyon için heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Bilindiği üzere 2017 yılında bankalar ve SGK arasında imzalanan protokolün üzerinden üç yıl geçti. Mart ayıyla birlikte birçok emeklinin sözleşme süresi bu ay itibarıyla sona eriyor. Yaklaşık 13 milyon kişi yeni promosyon tekliflerini bekliyor. Bu kapsamda "Emekli promosyonu ne zaman yatacak?" sorusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, Mart ayında hangi emekliye kaç TL promosyon ödenecek? İşte detaylar

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