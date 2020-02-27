Emeklilere banka promosyonu hakkında son dakika açıklaması geldi. ING Bank tarafından yapılan açıklamada 2 bin 250 TL 'ye kadar promosyon ödemesi müjdesi verilirken başvuruların başlayacağı tarihe yer verildi. Banka promosyonunu aldıktan sonra daha cazip fırsat çıkarsa, bunu değerlendirmeniz mümkün. Bunun için aldığınız promosyonu iade etmeniz gerekiyor. İade tutarı, taahhüdün tamamlanmasına kalan süre üzerinden hesaplanır. Promosyon ödemelerinin yapılacağı kesin tarih henüz belli olmadı. Ancak ödemelerin 1 Mart tarihi itibariyle yapılacağı öngörülüyor.

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