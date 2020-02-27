Aylığını zamanında alamayan, hakkını nasıl arar?

Özel bir şirkette çalışıyoruz. İşveren maaşlarımızı ödeyemiyor geciktiriyor. 2 aylık maaşımız içeride. İşten ayrılırsak tazminat alabilir miyiz? (İSMİ SAKLI)
İş Kanunu'na göre; işçiye ücreti kanun hükümleri veya sözleşme hükümlerine uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse işçinin iş sözleşmesini bildirimsiz olarak fesh etme ve tazminatını alma hakkı vardır. İşçinin bu nedenle iş sözleşmesini fesh ettiğini noterden göndereceği ihtarname ile işverenliğe bildirerek tazminatını talep etmesi gerekir. İşveren bu ihtarnameye rağmen tazminatı ödemez ise ya hukuki yollara başvuracaksınız ya da Çalışma Bakanlığı'na konuyla ilgili şikayet dilekçesi vereceksiniz.
2006'nın 9'uncu ayından SSK başlangıcım var. Kaç yaşında emekli olabilirim? Hüseyin KOÇAK
60 yaşında ve 7000 günü tamamlayarak emekli olabilirsiniz. Her iki şartın da aynı anda gerçekleşmesi gerekiyor.
ekonomi@takvim.com.tr
FARUK ERDEM SORULARINIZI CEVAPLIYOR -TAKVİM'E SORUN
İş Kanunu'na göre; işçiye ücreti kanun hükümleri veya sözleşme hükümlerine uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse işçinin iş sözleşmesini bildirimsiz olarak fesh etme ve tazminatını alma hakkı vardır. İşçinin bu nedenle iş sözleşmesini fesh ettiğini noterden göndereceği ihtarname ile işverenliğe bildirerek tazminatını talep etmesi gerekir. İşveren bu ihtarnameye rağmen tazminatı ödemez ise ya hukuki yollara başvuracaksınız ya da Çalışma Bakanlığı'na konuyla ilgili şikayet dilekçesi vereceksiniz.
2006'nın 9'uncu ayından SSK başlangıcım var. Kaç yaşında emekli olabilirim? Hüseyin KOÇAK
60 yaşında ve 7000 günü tamamlayarak emekli olabilirsiniz. Her iki şartın da aynı anda gerçekleşmesi gerekiyor.
ekonomi@takvim.com.tr
FARUK ERDEM SORULARINIZI CEVAPLIYOR -TAKVİM'E SORUN
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