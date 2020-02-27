Aylığını zamanında alamayan, hakkını nasıl arar?

İş Kanunu'na göre; işçiye ücreti kanun hükümleri veya sözleşme hükümlerine uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse işçinin iş sözleşmesini bildirimsiz olarak fesh etme ve tazminatını alma hakkı vardır. İşçinin bu nedenle iş sözleşmesini fesh ettiğini noterden göndereceği ihtarname ile işverenliğe bildirerek tazminatını talep etmesi gerekir. İşveren bu ihtarnameye rağmen tazminatı ödemez ise ya hukuki yollara başvuracaksınız ya da Çalışma Bakanlığı'na konuyla ilgili şikayet dilekçesi vereceksiniz.60 yaşında ve 7000 günü tamamlayarak emekli olabilirsiniz. Her iki şartın da aynı anda gerçekleşmesi gerekiyor.