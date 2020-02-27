Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren vergi affı ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Birçok vatandaş 2020 yılının ilk aylarında yeni bir yapılandırma ve vergi affı müjdesi bekliyor. Şuan itibari ile vergi affı konusunda bir düzenleme beklenirken yeniden yapılandırma ile ilgili olarak ufukta bir çalışmanın olmadığı görülüyor. Geçtiğimiz dönemde torba yasayla yapılan düzenlemeyle, vergi sisteminde, "kanun yolundan vazgeçme" getirilmişti. Buna göre, vergi ve ceza ihbarnamesine karşı süresinde açılan davalarda mükelleflerin, kanun yolundan vazgeçmesi hâlinde vergi veya cezalar indirimli olarak belirlenmişti. Detaylar takvim.com.tr'de

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYI TIKLAYIN