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    • Ekonomi
    • 27.02.2020 11:10
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    • 27.02.2020 11:13
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    Yeni İmar Affı olacak mı? 'dan önemli açıklama

    ? ? Soruları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bu bağlamda hakkında son dakika haberi geldi. milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren uygulama ile ilgili yeni bir sürecin söz konusu olmadığını söyledi. İzinsiz inşa edilen çoğu gayrimenkul imar affı kapsamındadır. Bu aftan faydalanma hakkı olan kişiler için 6785 sayılı kanun uygulanmaktadır. Öte yandan, kanuna göre, B bendi haricinde belediye ve mücavir alan içerisindeki sanayi, depolama, turistik, tarımsal alanlarda, askeri bölgelerde bulunan yapılar ve boğaz hattında yer alan yapılar imar affı kapsamı dışında yer almaktadır.

    Yeni İmar Affı olacak mı? Bakan Murat Kurum'dan önemli açıklama

    Türkiye'de milyonlarca kaçak ve iskansız yapıya çözüm getiren İmar Barışı uygulaması geçtiğimiz yıl sona ermişti. Rekor sayıda başvurunun geldiği uygulamayla vatandaşların problemleri çözülürken yeni bir imar barışı sürecinin başlayıp, başlamayacağı da merak konusu olmuştu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan konuyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Kurum yeni bir sürecin söz konusu olmadığını belirtti.
    Son dakika haberi: Yeni İmar Barışı olacak mı? Bakan Murat Kurum'dan önemli açıklama

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