Türkiye'de milyonlarca kaçak ve iskansız yapıya çözüm getiren İmar Barışı uygulaması geçtiğimiz yıl sona ermişti. Rekor sayıda başvurunun geldiği uygulamayla vatandaşların problemleri çözülürken yeni bir imar barışı sürecinin başlayıp, başlamayacağı da merak konusu olmuştu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan konuyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Kurum yeni bir sürecin söz konusu olmadığını belirtti.

Son dakika haberi: Yeni İmar Barışı olacak mı? Bakan Murat Kurum'dan önemli açıklama

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