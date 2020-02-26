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    • Ekonomi
    • 26.02.2020 18:57
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    • 26.02.2020 18:57
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    Kemalpaşa kura çekilişleri ne zaman? İzmir Kemalpaşa kuraları saat kaçta, nerede çekilecek?

    Kemalpaşa kura çekilişleri için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. TOKİ 100 bin sosyal konut projesi için çekilişler 24 Şubat Pazartesi günü yapılmaya başlandı. İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki konutlar için başvuru yapan vatandaşlar arama motorlarında kura tarihleri hakkında araştırma yapıyor. Bu kapsamda sorusuyla ilgili araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor. Peki, TOKİ İzmir Kemalpaşa kuraları saat kaçta, nerede çekilecek? İşte merak edilen o sorunun yanıtı

    TOKİ İzmir Kemalpaşa kura çekilişleri ne zaman?

    TOKİ İzmir Kemalpaşa kura çekilişleri ne zaman? TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kura çekilişleri için heyecan başladı. TOKİ tarafından dar gelirli vatandaşlara yönelik yürütülen 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi'nde ilk kura çekimi, Pazartesi günü İzmir Karabağlar Projesi için yapıldı. Bu kapsamda TOKİ İzmir Kemalpaşa ilçesi için başvuru yapanlar kura tarihlerini öğrenmek istiyor. Peki, İzmir Kemalpaşa kuraları saat kaçta, nerede çekilecek? İşte detaylar

    TOKİ İZMİR KEMALPAŞA KURA ÇEKİLİŞLERİ NE ZAMAN?

    TOKİ tarafından İzmir'in Kemalpaşa ilçesine yapılması planan 800 konut için kura çekilişlerinin 27 Şubat 2020 Perşembe günü saat 11.00'te Kemalpaşa İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü Spor Salonu'nda yapılacağı duyuruldu.

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