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    • 26.02.2020 14:23
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    Son dakika: Koronavirüs kabusu sürüyor! ndan 2 ülkeye seyahat uyarısı

    Son dakika haberleri... , Türk vatandaşlarının zorunlu olmadıkça ve ’nın koronavirüs görülen bölgelerine seyahat etmemelerini tavsiye etti.

    Bakanlıktan 2 ülkeye seyahat uyarısı!

    ndan yapılan son dakika açıklamasında Türk vatandaşlarının zorunlu bir durum olmadıkça ve 'nın koronavirüs görülen bölgelerine seyahat etmemeleri tavsiye edildi.

    İtalya ve Irak bilindiği gibi gelen son dakika haberlerinde Çin ve İran'dan sonra Koronavirüs konusunda en riskli ülkeler arasına girmişti.

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