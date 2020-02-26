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    • Ekonomi
    • 27.02.2020 13:15
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    • 27.02.2020 13:15
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    Akın ettiler! ödeme! Çalışan ve çalışmayan anneler için... Başvuru ekranı e-devlet'te açıldı

    E-Devlet üzerinden yapılacak başvurularda 650 TL ev hanımı olan annelere ödenecek. 2019 yılında olduğu gibi 2020 yılında da başvurular E-Devlet üzerinden alınacak ve başvuru ekranı E-devlet üzerinden yapılmaya başlandı. devlet desteği yararlanmak için 0-60 ay aralığında çocuk sahibi olmanız gerekmtekdir ve , , , , , ve illerinden birinde ikamet etmeniz gerekmektedir. Başka illerde ikamet edenler ile Part Time çalışanlar şu an için faydalanamayacaktır. Kamu kurumlarının internet servislerini kullanabileceğiniz E-Devlet portalını kullanmanız için yapmanız gereken kimlik doğrulama yani E-Devlet giriş işlemlerini basitçe gerçekleştirebilirsiniz

    Çalışan çalışmayan annelere 100 euro ödeme yapılacak

    Çalışan çalışmayan kadınlar için güzel haberler vermeye devam ediyor. Kadınlara 100 Euro yardımlarla ilgili adım atıldı. Devlet destekli yasal destek olmasa da, AB projesinden ibaret olan 100 avroluk yardım, ülkemizde Avrupa Birliği ortak kararıyla finanse ediliyor. SGK tarafından "Kurumsal Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi" kapsamında annelere mali destek uygulamasına ilişkin proje 2019 yılında olduğu gibi 2020 yılında açıldı. 100 Euro devlet desteği yararlanmak için 0-60 ay aralığında çocuk sahibi olmanız gerekmektedir ve Ankara, Antalya, Bursa, Elazığ, İstanbul, İzmir ve Malatya illerinden birinde ikamet etmeniz gerekiyor.

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    Haberler Ekonomi Akın ettiler! 100 euro ödeme! Çalışan ve çalışmayan anneler için... Başvuru ekranı e-devlet'te açıldı
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