Çalışan çalışmayan kadınlar için güzel haberler vermeye devam ediyor. Kadınlara 100 Euro yardımlarla ilgili adım atıldı. Devlet destekli yasal destek olmasa da, AB projesinden ibaret olan 100 avroluk yardım, ülkemizde Avrupa Birliği ortak kararıyla finanse ediliyor. SGK tarafından "Kurumsal Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi" kapsamında annelere mali destek uygulamasına ilişkin proje 2019 yılında olduğu gibi 2020 yılında açıldı. 100 Euro devlet desteği yararlanmak için 0-60 ay aralığında çocuk sahibi olmanız gerekmektedir ve Ankara, Antalya, Bursa, Elazığ, İstanbul, İzmir ve Malatya illerinden birinde ikamet etmeniz gerekiyor.

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