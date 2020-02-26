26 Şubat Ziraat Bankası konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi oranları ne oldu? Acil nakit ihtiyaçlarını karşılamak, taşıt ya da konut almak için bankaların güncel kredi kampanyalarını yakından takip eden vatandaşlar aynı zamanda bankalar arasındaki faiz indirim yarışında son durumun ne olduğunu da merak ediyor. Bankanın birkaç aydır yüzde 0,99 oranından kullandırdığı faiz oranında daha da düşüş olup olmayacağı merak ediliyordu. Bu bağlamda Ziraat Bankası sıfır ev alımlarında kredi faiz oranını 0,79'a düşürdü. Kamu bankalarının son dönemde başlattığı konut kredisi kampanyalarına birçok özel banka da dahil olmuştu.

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