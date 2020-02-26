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    • Ekonomi
    • 26.02.2020 11:50
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    • 26.02.2020 12:05
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    kredi indirimi! Ziraat sı kredi oranları güncellendi

    Ziraat sı konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi oranları vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda kredi alma şartlarını ve güncellenen oranlarını takvim.com.tr'de sunuyoruz. 'nin en büyük kamu bankası olan kredi faiz oranları anlık olarak değişebiliyor. Ziraat Bankası sıfır ev alımlarında faiz oranını 0,79'a düşürmüştü. Ziraat Bankası konut kredisinde dört farklı paket sunuyor. ''Çalışanın artısı konut kredisi'' paketinde %0,99 faiz uygulayan banka, 180 aya kadar vade imkanı tanıyor. Konut kredisi kısa sürede birikim yapmadan ev sahibi olmak için en fazla tercih edilen yöntemlerden bir tanesidir. Konut kredisi sayesinde çok fazla kişi ev sahibi olmuştur.

    26 Şubat kredi indirimi! Ziraat Bankası kredi oranları güncellendi

    26 Şubat Ziraat Bankası konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi oranları ne oldu? Acil nakit ihtiyaçlarını karşılamak, taşıt ya da konut almak için bankaların güncel kredi kampanyalarını yakından takip eden vatandaşlar aynı zamanda bankalar arasındaki faiz indirim yarışında son durumun ne olduğunu da merak ediyor. Bankanın birkaç aydır yüzde 0,99 oranından kullandırdığı faiz oranında daha da düşüş olup olmayacağı merak ediliyordu. Bu bağlamda Ziraat Bankası sıfır ev alımlarında kredi faiz oranını 0,79'a düşürdü. Kamu bankalarının son dönemde başlattığı konut kredisi kampanyalarına birçok özel banka da dahil olmuştu.

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