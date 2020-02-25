Zorla fazla mesai yaptırılabilir mi?

Ben bir fabrikada çalışıyordum. Fazla mesai yapmadığım için işten çıkartıldım. Ne yapmalıyım? (Suat)
İş Kanunu'na göre, işçi fazla mesai yapmak zorunda değildir. Fazla çalışma durumunda işveren işçinin yıllık onayını almak zorundadır. Zorla fazla çalışma yaptırılamaz. Bu nedenle işten çıkartma haksız çıkartmadır. İhbar ve kıdem tazminatı hakkınız vardır. Hukuksal süreç başlatabilir ve İŞKUR il müdürlüğüne konuyla ilgili şikayette bulunabilirsiniz.
01.01.1958 doğumluyum. 1978 sigorta başlangıcım, 4500 gün primim var. Kaç günle, kaç yaşında emekli olurum? Refet TAKA
44 yaş ve 5000 prim güne ihtiyacınız var. 500 gün daha prim ödeyip emekli olabilirsiniz.
Üniversite okuduğum zaman devlet bursu almıştım. Çeyiz yardımından bu borç silinir mi? Ayşegül BULUT
Devlete olan borcunuzun yine devletten alacağınız bir yardımla mahsuplaşması gibi bir usul yok. Borcunuzu ödemeniz gerekiyor.
Ocak 1998 sigorta girişim. 3700 gün SGK prim günüm var. Yüzde 40 engelliyim. Ne zaman emekli olabilirim? Uğur GÜLER
25 yıl, 57 yaş ve 5900 gün şartlarınız var. Yaşı yazmamışsınız ama hem yıl hem priminiz eksik. Yüzde 40 engel değil vergi indirimi gerekiyor. Eğer çalışıyorsanız vergi indirimi alabilirsiniz. Alırsanız 18 yıl 4080 günle emekli olursunuz.
ekonomi@takvim.com.tr
FARUK ERDEM SORULARINIZI CEVAPLIYOR -TAKVİM'E SORUN
İş Kanunu'na göre, işçi fazla mesai yapmak zorunda değildir. Fazla çalışma durumunda işveren işçinin yıllık onayını almak zorundadır. Zorla fazla çalışma yaptırılamaz. Bu nedenle işten çıkartma haksız çıkartmadır. İhbar ve kıdem tazminatı hakkınız vardır. Hukuksal süreç başlatabilir ve İŞKUR il müdürlüğüne konuyla ilgili şikayette bulunabilirsiniz.
01.01.1958 doğumluyum. 1978 sigorta başlangıcım, 4500 gün primim var. Kaç günle, kaç yaşında emekli olurum? Refet TAKA
44 yaş ve 5000 prim güne ihtiyacınız var. 500 gün daha prim ödeyip emekli olabilirsiniz.
Üniversite okuduğum zaman devlet bursu almıştım. Çeyiz yardımından bu borç silinir mi? Ayşegül BULUT
Devlete olan borcunuzun yine devletten alacağınız bir yardımla mahsuplaşması gibi bir usul yok. Borcunuzu ödemeniz gerekiyor.
Ocak 1998 sigorta girişim. 3700 gün SGK prim günüm var. Yüzde 40 engelliyim. Ne zaman emekli olabilirim? Uğur GÜLER
25 yıl, 57 yaş ve 5900 gün şartlarınız var. Yaşı yazmamışsınız ama hem yıl hem priminiz eksik. Yüzde 40 engel değil vergi indirimi gerekiyor. Eğer çalışıyorsanız vergi indirimi alabilirsiniz. Alırsanız 18 yıl 4080 günle emekli olursunuz.
ekonomi@takvim.com.tr
FARUK ERDEM SORULARINIZI CEVAPLIYOR -TAKVİM'E SORUN
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