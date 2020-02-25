Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 25.02.2020 Gazete
    ABONE OL

    Zorla yaptırılabilir mi?

    Takvim Gazetesi yazarı bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda yine okuyucularımızdan gelen “Talimata uymadığı için atılan işçi ne yapmalı? İhbar ve kıdem alır mı?” sorularını yanıtladı. İşte Erdem'e sorulan sorular ve yanıtları...

    Zorla fazla mesai yaptırılabilir mi?
    Ben bir fabrikada çalışıyordum. Fazla mesai yapmadığım için işten çıkartıldım. Ne yapmalıyım? (Suat)
    İş Kanunu'na göre, işçi yapmak zorunda değildir. Fazla çalışma durumunda işveren işçinin yıllık onayını almak zorundadır. Zorla fazla çalışma yaptırılamaz. Bu nedenle işten çıkartma haksız çıkartmadır. İhbar ve kıdem tazminatı hakkınız vardır. Hukuksal süreç başlatabilir ve İŞKUR il müdürlüğüne konuyla ilgili şikayette bulunabilirsiniz.

    01.01.1958 doğumluyum. 1978 sigorta başlangıcım, 4500 gün primim var. Kaç günle, kaç yaşında emekli olurum? Refet TAKA
    44 yaş ve 5000 prim güne ihtiyacınız var. 500 gün daha prim ödeyip emekli olabilirsiniz.

    Üniversite okuduğum zaman devlet bursu almıştım. Çeyiz yardımından bu borç silinir mi? Ayşegül BULUT
    Devlete olan borcunuzun yine devletten alacağınız bir yardımla mahsuplaşması gibi bir usul yok. Borcunuzu ödemeniz gerekiyor.

    Ocak 1998 sigorta girişim. 3700 gün SGK prim günüm var. Yüzde 40 engelliyim. Ne zaman emekli olabilirim? Uğur GÜLER
    25 yıl, 57 yaş ve 5900 gün şartlarınız var. Yaşı yazmamışsınız ama hem yıl hem priminiz eksik. Yüzde 40 engel değil vergi indirimi gerekiyor. Eğer çalışıyorsanız vergi indirimi alabilirsiniz. Alırsanız 18 yıl 4080 günle emekli olursunuz.


    ekonomi@takvim.com.tr

    FARUK ERDEM SORULARINIZI CEVAPLIYOR -TAKVİM'E SORUN

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Ekonomi Zorla fazla mesai yaptırılabilir mi?
    Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri