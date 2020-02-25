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    • Ekonomi
    • 26.02.2020 09:43
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    • 26.02.2020 09:43
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    Yüz binlerce kişiye aylık 1.460 lira ödeme! ile hemen öğrenebilirsiniz!

    Devlet tarafından vatandaşları farklı destekler veriliyor. Bu destekler kapsamında ödeme yapılıyor. Ayrıca bu ödeme için ile sorgulama yapabilirsiniz. Konu ile ilgili olarak kontrol muayenesi ile sevk edildikleri hastanelerden temin edilen sağlık kurulu raporlarında engellilik oranı; %40'ın altında belirlenenler ile %40'ın üstünde belirlenmiş olmakla birlikte, engellilik derecesi tahsis talep tarihi itibarıyla aylığa hak kazanma şartına esas engellilik derecesinin altına düşenlerin raporları Merkez Sağlık Kuruluna gönderiliyor. Burada kurul tarafından belirlenecek olan dereceye göre aylık bağlama işlemi yapılacaktır.

    SMS ile hemen öğrenebilirsiniz! Aylık 1.460 lira ödeme!

    Evde bakım aylığı Devletin özel bakım gerektiren vatandaşlara sağladığı her ay düzenli olarak ödenen bir maaş türüdür. Bu maaşın verilmesinin amacı, maddi durumu olmayan vatandaşlarımızın evde bakım maaşı sayesinde kişisel ihtiyaçlarını karşılayabilmesidir. Devlet, evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara maaş desteği sağlıyor. Buna göre evinde yüzde 50 engelli raporu olan yakınına bakan veya yaşlısına bakan kişilere aylık 1460 lira ödeme yapılıyor. Engelli raporu olan herkes devlet tarafından verilen bu desteklerden faydalanabiliyor. Bu ödemeler kapsamında 65 yaş aylığı, engelli yardımı, engelliler için evde bakım parası başta olmak üzere tüm sosyal yardımlar zamlandı

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    Haberler Ekonomi Yüz binlerce kişiye aylık 1.460 lira ödeme! SMS ile hemen öğrenebilirsiniz!
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