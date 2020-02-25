Evde bakım aylığı Devletin özel bakım gerektiren vatandaşlara sağladığı her ay düzenli olarak ödenen bir maaş türüdür. Bu maaşın verilmesinin amacı, maddi durumu olmayan vatandaşlarımızın evde bakım maaşı sayesinde kişisel ihtiyaçlarını karşılayabilmesidir. Devlet, evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara maaş desteği sağlıyor. Buna göre evinde yüzde 50 engelli raporu olan yakınına bakan veya yaşlısına bakan kişilere aylık 1460 lira ödeme yapılıyor. Engelli raporu olan herkes devlet tarafından verilen bu desteklerden faydalanabiliyor. Bu ödemeler kapsamında 65 yaş aylığı, engelli yardımı, engelliler için evde bakım parası başta olmak üzere tüm sosyal yardımlar zamlandı

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