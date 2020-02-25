TOKİ İzmir Seferihisar kura çekilişi sonuçları orada TOKİ'ye başvuran vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu bağlamda TOKİ İzmir Seferihisar çekilişi saat 11.00 itibari ile başladı ve büyük bir heyecanla devam ediyor. Bildiğiniz gibi TOKİ 2020 kura tarihleri dün gerçekleştirilen İzmir Karabağlar TOKİ çekilişi ile başlamıştı. TOKİ tarafından yapılan açıklamada kura çekilişinin canlı yayınlanmayacağı belirtildi. Kura sonuçları kapalı spor salonunda katılımcılar huzurunda noter denetiminde yapılacak ve ardından internet sitesi ile e devlet üzerinden yayımlanacak. İşte TOKİ İzmir Seferihisar kura çekilişi sonuçları 2+1 ve 3+1 isim listesi takvim.com.tr'de

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