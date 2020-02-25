Seferihisar TOKİ kura çekiliş sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı tüm başvuru yapan vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyuor. TOKİ İzmir Seferihisar kura sonuç ekranı da sıkça ziyaret ediliyor. İzmir İli Seferihisar ilçesinde hayata geçirilecek olan 1.000 konut için kuralar bugün çekiliyor. Kura çekimi Seferihisar Belediye Düğün Salonu'nda yapılacak. Yarın ise Aliağa ilçesinde yapılacak olan 750 konut için kuralar 26 Şubat Çarşamba saat 13:00'de başlayacak. Kura çekimi Aliağa Belediyesi Enka Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilecek. Seferihisar TOKİ kura çekiliş sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Detaylar takvim.com.tr'de

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