Devlet tarafından vatandaşları farklı destekler veriliyor. Bu destekler kapsamında aylık 1460 lira ödeme yapılıyor. Ayrıca bu ödeme için SMS ile sorgulama yapabilirsiniz. Konu ile ilgili olarak kontrol muayenesi ile sevk edildikleri hastanelerden temin edilen sağlık kurulu raporlarında engellilik oranı; %40'ın altında belirlenenler ile %40'ın üstünde belirlenmiş olmakla birlikte, engellilik derecesi tahsis talep tarihi itibarıyla aylığa hak kazanma şartına esas engellilik derecesinin altına düşenlerin raporları Merkez Sağlık Kuruluna gönderiliyor. Burada kurul tarafından belirlenecek olan dereceye göre aylık bağlama işlemi yapılacaktır.

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