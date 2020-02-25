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    • Ekonomi
    • 25.02.2020 10:44
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    • 25.02.2020 10:56
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    Milyonları kapsıyor! Meclise yeni yasa teklifi... emekli, li, esnaflar için yeni düzenleme

    Milyonların merakla beklediği emekli, li, esnaflar için yapılacak yeni düzenleme araştırılıyor. Bu bağlamda mini ekonomi paketi neler yer alacak? Hükümet yeni ekonomi paketinde yer alacağı belirlenen bilgiler neler? Sorularının cevapları sayfamızda yer alıyor. 2020 yılı için uygulanacak olan asgari ücret desteği de yasa hükmü haline geliyor. Buna göre, asgari ücretliler için günlük 2.5 TL, aylık 75 TL işverene destek verilecek.Tehlikeli işlerde çalışanlar için ise mesleki yeterlilik belgesi sınav ve belge ücretlerinin 'ndan karşılanması düzenlemesinin süresi uzatılacak. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, sistemine le katılabilecek.

    Emekli, asgari ücretli, esnaflar için yeni düzenleme

    Emekli, asgari ücretli, esnaflar için yeni paket yolda. Önümüzdeki günlerde meclise sunulacak olan yasa teklifine ilişkin çalışmalar hız kazandı. Bu bağlamda ekonomiye mini paket geliyor. Önümüzdeki günlerde meclise sevk edilmesi planlanan yasa teklifiyle ilgili çalışmalar hızlandı. Teklif taslağında birçok kesimi yakından ilgilendiren düzenlemeler yer alıyor. Taslakta son dakikada bir değişiklik yapılmazsa, esnaflardan her ay düzenli kesinti yapılmasını içeren esnaf ahilik fonu uygulaması 2 yıl ötelenecek. İşverene 75 TL'lik asgari ücret desteğine yasal zemin kazandırılacak. Dernek üyeliklerine bildirim zorunluluğu gelecek. KOBİ'lere kredi imkanlarının artırılması için de düzenleme yapılacak.

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    Haberler Ekonomi Milyonları kapsıyor! Meclise yeni yasa teklifi... emekli, asgari ücretli, esnaflar için yeni düzenleme
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