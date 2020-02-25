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    • Ekonomi
    • 25.02.2020 Gazete
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    Konut hamlesinde ilk kura çekildi

    TOKİ tarafından yürütülen 'Her yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi'nde ilk kura İzmir'de çekildi. Karabağlar'da 30 bin 187 kişinin başvurduğu 750 konutun hak sahipleri belirlendi.

    Konut hamlesinde ilk kura çekildi
    TOKİ tarafından yürütülen 'Her yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi'nde ilk kura İzmir'de çekildi. Karabağlar'da 30 bin 187 kişinin başvurduğu 750 konutun hak sahipleri belirlendi. Kuradan ismi çıkan Nezahet Begeç, çok sevinçli bir gün yaşadığını söyledi. Kadriye Baruthan da çok mutlu olduğunu, evini hasta oğluna bırakmak istediğini dile getirdi.

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