Konut hamlesinde ilk kura çekildi

tarafından yürütülennde ilk kura İzmir'deçekildi. Karabağlar'da 30 bin 187kişinin başvurduğu 750 konutunhak sahipleri belirlendi. Kuradanismi çıkançoksevinçli bir gün yaşadığını söyledi.da çok mutluolduğunu, evini hasta oğlunabırakmak istediğini dile getirdi.