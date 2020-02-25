Konut hamlesinde ilk kura çekildi

TOKİ tarafından yürütülen 'Her yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi'nde ilk kura İzmir'de çekildi. Karabağlar'da 30 bin 187 kişinin başvurduğu 750 konutun hak sahipleri belirlendi. Kuradan ismi çıkan Nezahet Begeç, çok sevinçli bir gün yaşadığını söyledi. Kadriye Baruthan da çok mutlu olduğunu, evini hasta oğluna bırakmak istediğini dile getirdi.
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