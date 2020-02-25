Hükümetten bayram harçlığı müjdesi! Başvuran herkese...

Hükümet müjde üstüne müjde vermeye devam ediyor. Bu bağlamda bayram harçlığı verilecek. Hükümet 2020 yılında önceden olduğu gibi bayram harçlığı verecek. Başvuran herkese ödenecek bayram harçlığı ne kadar olacak? Hükümet iki bayramda emeklilere verdiği 1000 TL gibi işçi, memur, işsiz herkese 400 TL bayram parası ve 100 TL çocuk harçlığı gönderecek.

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