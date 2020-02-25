Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 26.02.2020 09:44
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.02.2020 09:44
    ABONE OL

    Emeklilere 3 dan ve düşük faizli kredi açıklaması (2020 yılı promosyon ödemeleri ne zaman, ne kadar?)

    Emeklilere 3 dan iyi haber geldi. Edinilen bilgilere göre iki banka emeklilere 1500 TL 'den 2 bin 100 TL 'ye kadar ödemesi yapıyor. Bankalar tarafından yapılan açıklamada son başvuru tarihlerine yer verildi. Emeklilere promosyon olarak maaşa göre en az; 300, 375 ya da 450 lira ödeniyor. Bazı bankalar bir ya da iki bankacılık ürünü kullananlara tutarı artırıyor. Emekli, bu şekilde bin 250 liraya varan ödeme alabiliyor. 'Sadece 3 yıllık taahhüt veririm' diyorsanız, 450 liraya varan taban tutarı alırsınız. 'Kredi kartı, otomatik ödeme talimatı' gibi bankacılık ürünleri kullanırım diyorsanız, daha yüksek ödeme vaad eden bankaları seçebilirsiniz.

    3 bankadan emeklilere promosyon ve düşük faizli kredi açıklaması

    TEB, Şekerbank ve Vakıfbank'tan emeklilere müjdeli haber geldi! 2020 yılı banka promosyonu için geri sayımda son saatlere girildi. Emeklilerin 3 yıllık promosyon sözleşmeleri Mart 2020 'de sona eriyor. 3 yıllık sözleşmesi sona erecek emekli vatandaşlar, banka promosyonunu en fazla veren bankaları araştırmaya başladı. Bankaların emekli promosyon kampanyalarına baktığımızda 3 bankanın öne çıktığı görüldü. Bunlar TEB, Şekerbank ve Vakıfbank'tır. Bir müşteri bu kampanya kapsamında toplamda en fazla 1.500 TL kazanabilir. Yönlendirme ödülleri, emekliye nakit promosyon ödemesi sonrası gerçekleştirilecektir. Müşterinin ödül ödemesi nakit olarak vadesiz TL hesabına yatırılacaktır.

    DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Ekonomi Emeklilere 3 bankadan promosyon ve düşük faizli kredi açıklaması (2020 yılı promosyon ödemeleri ne zaman, ne kadar?)
    Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri