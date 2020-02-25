TEB, Şekerbank ve Vakıfbank'tan emeklilere müjdeli haber geldi! 2020 yılı banka promosyonu için geri sayımda son saatlere girildi. Emeklilerin 3 yıllık promosyon sözleşmeleri Mart 2020 'de sona eriyor. 3 yıllık sözleşmesi sona erecek emekli vatandaşlar, banka promosyonunu en fazla veren bankaları araştırmaya başladı. Bankaların emekli promosyon kampanyalarına baktığımızda 3 bankanın öne çıktığı görüldü. Bunlar TEB, Şekerbank ve Vakıfbank'tır. Bir müşteri bu kampanya kapsamında toplamda en fazla 1.500 TL kazanabilir. Yönlendirme ödülleri, emekliye nakit promosyon ödemesi sonrası gerçekleştirilecektir. Müşterinin ödül ödemesi nakit olarak vadesiz TL hesabına yatırılacaktır.

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