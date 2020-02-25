Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isteği üzerine oluşturulan komisyon ve sunulan rapor doğrultusunda yazılanlar gerçekleşirse 1 milyon kişi 2020 senesinde emekli olabilecek. Detaylar takvim.com.tr'de. Emekli olacağı yaştan neredeyse 10 yıla ve üzeri farklı bir tarihte emekli olunması büyük mağduriyet yaratmıştır. Emeklilikte Yaşa Takılanların sayısı 5 milyon 404 bin 914 kişidir. Ancak yasanın çıkmasıyla bu kadar kişinin emekli olması mümkün değildir. Stajyer olarak işe başlayanların işe giriş tarihleri yasa öncesi olsa da emeklilik hakkı elde edemezler. Bu hesap ile EYT yasası değiştiğinde emekli olacakların sayısı 1 milyon kişiye yakın olacak ve yıllık SGK'ya maliyeti 14 milyar 200 milyon civarında olacaktır.

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