Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 25.02.2020 16:28
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.02.2020 16:28
    ABONE OL

    1 dolar kampanyası! Kampanya ne zaman geçerli?

    1 dolar kampanyası vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. İnternette Anadolu Jet 1 dolar kampanyası aramaları ise tavan yaptı. Anadolu Jet 1 dolar kampanyası detayları takvim.com.tr'de. Kampanyadan yararlanmak için biletlerin - 1 Mart 2020 tarihleri arasında satın alınması gerekmektedir. Ülkemizin en önemli hava yolu şirketlerinden birisi AnadoluJet sahibi kişisel olarak şahısa ait değildir, Anadolujet Havayolları Türk Hava Yolları bünyesinde kurulan bir şirkettir ve şirket insanları çok daha düşük fiyatlara uçurmayı hedeflediklerini belirtmektedir.

    Anadolu Jet 1 dolar kampanyası! Kampanya ne zaman geçerli?

    Anadolu Jet 1 dolar kampanyası 2020! Anadolu Jet'in yurt dışı kampanyası ile ilgili detaylar araştırılıyor. Kampanyadan yararlanmak için biletlerin 24 Şubat - 1 Mart 2020 tarihleri arasında satın alınması gerekmektedir. AnadoluJet, yeni destinasyonları kapsamında sınırlı sayıda koltuk için geçerli olacak bir indirim kampanyası da düzenledi. Kampanyadan yararlanmak isteyen yolcular, 1 Mart'a kadar tüm satış kanalları üzerinden alacakları biletlerle 29 Mart- 24 Ekim döneminde vergiler hariç 1 dolardan başlayan fiyatlarla uçma imkanı elde edecek

    DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Ekonomi Anadolu Jet 1 dolar kampanyası! Kampanya ne zaman geçerli?
    Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri