Anadolu Jet 1 dolar kampanyası 2020! Anadolu Jet'in yurt dışı kampanyası ile ilgili detaylar araştırılıyor. Kampanyadan yararlanmak için biletlerin 24 Şubat - 1 Mart 2020 tarihleri arasında satın alınması gerekmektedir. AnadoluJet, yeni destinasyonları kapsamında sınırlı sayıda koltuk için geçerli olacak bir indirim kampanyası da düzenledi. Kampanyadan yararlanmak isteyen yolcular, 1 Mart'a kadar tüm satış kanalları üzerinden alacakları biletlerle 29 Mart- 24 Ekim döneminde vergiler hariç 1 dolardan başlayan fiyatlarla uçma imkanı elde edecek

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