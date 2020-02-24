Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 25.02.2020 10:05
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.02.2020 10:05
    ABONE OL

    Ziraat, , ING ve Burgan, en yüksek veren lar hangileri? 32, 46, 92,181 günlük !

    Şubat ayının sonlarına geldiğimiz şu günlerde kamu ve özel mevduat oranları düşmeye devam ediyor. Güncel ve 32, 46, 92, 181 günlük vadeli mevduat faiz oranları hesaplama ayrıntıları takvim.com.tr'de. Fibabanka, Alternatifbank, ING Bank ve Burgan Bank en yüksek faize sahip bankalar. Fibabanka, Alternatifbank ve ING Bank %11 faiz sunarken, Burgan Bank %11,3 faiz oranıyla öne çıkıyor. Vadeli mevduat hesabı: Belirli bir süre için ve bir karşılık bekleyerek açılan hesaptır. Vadeli mevduat hesapları 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık ya da 1 yıllık açılabileceği gibi 22 günlük, 42 günlük gibi gün hesabı yapılarak da açılabilir.

    32, 46, 92,181 günlük mevduat faiz oranları!

    32, 46, 92,181 günlük mevduat faiz oranları vatandaşlar tarafından en fazla araştırılan günler arasında yer alıyor. Merkez Bankası'nın faizleri sürekli düşürmesi sonucunda vadeli mevduat faiz oranları da düşmeye devam ediyor. Şubat güncel verilerine göre en yüksek faiz %11,3 oranıyla Burgan Bank'ta bulunuyor. Euro vadeli hesapta en yüksek faiz %0,4 oranla Alternatif Bank'ta bulunuyor. ING Bank %0,25, Akbank %0,15 oran sunuyor. Dolar için ise İNG bank ve Akbank 1,26'lik oran sunuyor. Müşteri vadeli hesaplardan da dilediği zaman para çekme hakkına sahiptir. Ancak vade bitiminden önce para çekilmek istenirse kazanılan faiz üzerinden indirim yapılır veya faiz hakkı kaybedilir.

    DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Ekonomi Ziraat, Halkbank, ING ve Burgan, en yüksek faiz veren bankalar hangileri? 32, 46, 92,181 günlük mevduat faiz oranları!
    Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri