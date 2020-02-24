32, 46, 92,181 günlük mevduat faiz oranları vatandaşlar tarafından en fazla araştırılan günler arasında yer alıyor. Merkez Bankası'nın faizleri sürekli düşürmesi sonucunda vadeli mevduat faiz oranları da düşmeye devam ediyor. Şubat güncel verilerine göre en yüksek faiz %11,3 oranıyla Burgan Bank'ta bulunuyor. Euro vadeli hesapta en yüksek faiz %0,4 oranla Alternatif Bank'ta bulunuyor. ING Bank %0,25, Akbank %0,15 oran sunuyor. Dolar için ise İNG bank ve Akbank 1,26'lik oran sunuyor. Müşteri vadeli hesaplardan da dilediği zaman para çekme hakkına sahiptir. Ancak vade bitiminden önce para çekilmek istenirse kazanılan faiz üzerinden indirim yapılır veya faiz hakkı kaybedilir.

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