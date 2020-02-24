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    • Ekonomi
    • 25.02.2020 10:03
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    • 25.02.2020 10:03
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    Otomobil için indirimi olur mu? 2020 yılı ÖTV indirimi ne zaman, çıkacak mı?

    İkici el araba fiyatlarında ki yüksek artış, 2020 yılı indirimi beklentisini arttırdı. Bazı araba fiyatları sıfır araç fiyatlarını bile geçmiş durumda. Hal böyle olunca vatandaş, haliyle ÖTV indirimi beklentisi içerisine girdi. Peki, 2020 yılı için ÖTV indirimi olacak mı? ÖTV indirimi olacaksa ne zaman olması bekleniyor? Özel Tüketim Vergisi (ÖTV),belirli mal veya ürünler üzerinden maktu veya oransal olarak alınan bir harcama vergisidir. İlk olarak Avrupa Birliği ile uyum çerçevesinde yapılan kanun değişiklikleriyle gündeme gelmiş ve yine aynı amaçla 2002 yılında 4760 sayılı kanun ile kabul edilmiştir.

    2020 yılında otomobil için ÖTV indirimi olur mu?

    İkinci el otomobil fiyatları oldukça fazla artmış durumda. Neredeyse otomobil fiyatları sıfır araçları geçmiş durumda. El yakan ikinci el araba piyasası bugünlerde zirveyi yaşasa da, önümüzdeki günlerde yapılması beklenen ÖTV indirimi ile ikinci el araba fiyatlarının asıl eder fiyatlarına gerileceği belirtiliyor. Sıfır araç piyasasını canlandırmak için yapılan çalışmalara değinen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ÖTV indirimi ile ilgili bazı çalışmalar yürütüldüğünü belirtti. Peki 2020 yılı ÖTV indirimi ne zaman, çıkacak mı? Otomobil için ÖTV indirimi olur mu? İşte detaylar

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