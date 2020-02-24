İkinci el otomobil fiyatları oldukça fazla artmış durumda. Neredeyse otomobil fiyatları sıfır araçları geçmiş durumda. El yakan ikinci el araba piyasası bugünlerde zirveyi yaşasa da, önümüzdeki günlerde yapılması beklenen ÖTV indirimi ile ikinci el araba fiyatlarının asıl eder fiyatlarına gerileceği belirtiliyor. Sıfır araç piyasasını canlandırmak için yapılan çalışmalara değinen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ÖTV indirimi ile ilgili bazı çalışmalar yürütüldüğünü belirtti. Peki 2020 yılı ÖTV indirimi ne zaman, çıkacak mı? Otomobil için ÖTV indirimi olur mu? İşte detaylar

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