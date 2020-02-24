İkici el araba fiyatlarında ki yüksek artış, 2020 yılı ÖTV indirimi beklentisini arttırdı. Bazı ikinci el araba fiyatları sıfır araç fiyatlarını bile geçmiş durumda. Hal böyle olunca vatandaş, haliyle ÖTV indirimi beklentisi içerisine girdi. Peki, 2020 yılı için ÖTV indirimi olacak mı? ÖTV indirimi olacaksa ne zaman olması bekleniyor? Özel Tüketim Vergisi (ÖTV),belirli mal veya ürünler üzerinden maktu veya oransal olarak alınan bir harcama vergisidir. İlk olarak Avrupa Birliği ile uyum çerçevesinde yapılan kanun değişiklikleriyle gündeme gelmiş ve yine aynı amaçla 2002 yılında 4760 sayılı kanun ile kabul edilmiştir.

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