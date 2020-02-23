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    • 23.02.2020 09:43
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    Tarihi rekor! Altın fiyatları son dakika: anlık altın fiyatları...

    Altın fiyatları son dakika... Altın fiyatları vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda 22 ayar altın fiyatı, bilezik gramı, çeyrek, tam fiyatı araştırılıyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta 526,00 lira, Cumhuriyet altını 2.155,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 2,21 yükselişle 324,00 liradan işlem görmüştü. Altın yedi yılın zirvesinde hareket ediyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler, koronavirüsünün yayılması gibi etkenler, artan riskten kaçınma eğilimini artırarak, altına yönelimi yükseltti. Peki, şu dakikalarda gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 23 Şubat canlı altın fiyatları...

    Tarihi rekor kırdı! Altın fiyatları ne kadar oldu? İşte canlı rakamlar

    Altın fiyatlarında son dakika yükseliş devam ediyor. Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 23 Şubat 2020 anlık ve güncel çeyrek altın fiyatları...Altın fiyatlarında son durum nasıl? Rekora doymayan altın, yedi yılın zirvesine çıktı. Analistler, Çin'deki koronavirüs haberlerinin etkisiyle altın fiyatlarında yükselişin devam edebileceğini söyledi. Gram altın 320 lirayı aştı. Cuma günü 517 lira olan çeyrek altının fiyatı şu dakikalarda 528,1 liradan işlem görüyor. Peki, bugün gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 23 Şubat canlı altın fiyatları... Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır.

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