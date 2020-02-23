Altın fiyatlarında son dakika yükseliş devam ediyor. Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 23 Şubat 2020 anlık ve güncel çeyrek altın fiyatları...Altın fiyatlarında son durum nasıl? Rekora doymayan altın, yedi yılın zirvesine çıktı. Analistler, Çin'deki koronavirüs haberlerinin etkisiyle altın fiyatlarında yükselişin devam edebileceğini söyledi. Gram altın 320 lirayı aştı. Cuma günü 517 lira olan çeyrek altının fiyatı şu dakikalarda 528,1 liradan işlem görüyor. Peki, bugün gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 23 Şubat canlı altın fiyatları... Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır.

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