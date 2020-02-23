Emekli maaşı alanları ve alacakları çok yakından ilgilendiriyor! 2000 yılı sonrası emekli olan ve olacaklar dikkat!

Emekli maaşı alanları ve alacakları ilgilendiriyor: 2000 yılı sonrası emekli olan yada olacak olanları çok yakından ilgilendiren gelişme yaşandı. Türkiye'de milyonlarca emekli maaşı alan vatandaşları yakından ilgilendiren gelişme TBMM gündeme geldi ve önümüzdeki aylarda karar verilecek. Meclis komisyonuna gelen intibak düzenlemesinin, bu yıl içinde Meclis gündemine gelmesi ve maaşların düzeltilmesi bekleniyor. Emekli maaşları ve intibak düzenlemesi yeni gelişmeleri sizlerle. Emekli maaşları ne kadar olacak? Emekli maaşı intibak zammı gelecek mi? Sorularının cevapları haberimizde...

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