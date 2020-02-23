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    • Ekonomi
    • 24.02.2020 10:14
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    • 24.02.2020 10:14
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    Emekli maaşı alanları ve alacakları çok yakından ilgilendiriyor! 2000 yılı sonrası emekli olan ve olacaklar dikkat!

    Emekli maaşı alanları ve alacakları yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bu bağlamda emekli maaşı alan vatandaşları yakından ilgilendiren gelişme gündeme geldi ve önümüzdeki aylarda karar verilecek. Emekli maaşları ve düzenlemesi yeni gelişmeleri sizlerle. Türkiye Gazetesi yazarlarından 'ın "2000 yılı sonrası için emeklilik intibakı nihayet TBMM'de" başlıklı yazısında emekli maaşı alanları yakından ilgilendiren gelişmeler aktarıldı. İntibak talebi hayata geçerse milyonlarca emeklinin maaşı artacak. Emeklilere yaklaşık 2 milyon SSK'lının yararlandığı ilk intibaktaki gibi 50 ile 355 lira arasında yolu açılacak.

    Dikkat! Emekli maaşı alanları ve alacakları ilgilendiriyor

    Emekli maaşı alanları ve alacakları ilgilendiriyor: 2000 yılı sonrası emekli olan yada olacak olanları çok yakından ilgilendiren gelişme yaşandı. Türkiye'de milyonlarca emekli maaşı alan vatandaşları yakından ilgilendiren gelişme TBMM gündeme geldi ve önümüzdeki aylarda karar verilecek. Meclis komisyonuna gelen intibak düzenlemesinin, bu yıl içinde Meclis gündemine gelmesi ve maaşların düzeltilmesi bekleniyor. Emekli maaşları ve intibak düzenlemesi yeni gelişmeleri sizlerle. Emekli maaşları ne kadar olacak? Emekli maaşı intibak zammı gelecek mi? Sorularının cevapları haberimizde...

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    Haberler Ekonomi Emekli maaşı alanları ve alacakları çok yakından ilgilendiriyor! 2000 yılı sonrası emekli olan ve olacaklar dikkat!
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