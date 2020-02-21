Vergi davasından vazgeçene indirim

Kanun yolundan vazgeçme müessesesiyle mükelleflerin ödeyeceği vergi ve cezalarda indirim yapılacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; mükellefler, vergi/ceza ihbarnamesine karşı süresinde açtıkları davalara ilişkin kanun yolundan vazgeçme talebinde bulunabilecek. Mükellefin vazgeçmesi durumunda, duruma göre verginincezanın bir bölümünden vazgeçilecek.
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