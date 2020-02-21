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    • Ekonomi
    • 21.02.2020 Gazete
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    Vergi davasından vazgeçene indirim

    müessesesiyle mükelleflerin ödeyeceği vergi ve cezalarda indirim yapılacak. Hazine ve 'ndan yapılan açıklamaya göre; mükellefler, vergi/ceza ihbarnamesine karşı süresinde açtıkları davalara ilişkin kanun yolundan vazgeçme talebinde bulunabilecek. Mükellefin vazgeçmesi durumunda, duruma göre verginincezanın bir bölümünden vazgeçilecek.

    Vergi davasından vazgeçene indirim
    Kanun yolundan vazgeçme müessesesiyle mükelleflerin ödeyeceği vergi ve cezalarda indirim yapılacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; mükellefler, vergi/ceza ihbarnamesine karşı süresinde açtıkları davalara ilişkin talebinde bulunabilecek. Mükellefin vazgeçmesi durumunda, duruma göre verginincezanın bir bölümünden vazgeçilecek.

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