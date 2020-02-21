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    • Ekonomi
    • 21.02.2020 12:58
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    • 21.02.2020 13:01
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    SSK ve Bağkur'lu olmayanlara aylık 1500 lira ödeme! yla başvurmak yeterli...

    SSK ve Bağkur'lu olmayanlara yani emeklilik hakkı kazanamayanlara büyük müjde geldi. Bu bağlamda yla başvuran herkese 1500 TL ödeme yapılıyor. En büyük beklentimiz olan emeklilik, erkek ve kadınlar için oldukça zor. Ancak emekli olmak için uzun yıllar çalışanlara yaş şartı ve primleri ödemesini bekliyor. Çalışmadan emekli olmak isteyenlere de isteğe bağlı olarak her ay 750,44 TL olmak üzere 25 yıl prim karşılığı 225.000 TL'yi gözden çıkarması gerekiyor. Bunun da bir yolu var. 65 yaşına gelmiş iseniz kadın-erkek fark etmiyor her 3 ay için devletten karşılıksız 1500 TL almanız çok kolay.

    Nüfus cüzdanıyla başvurmak yeterli... Emekli olmayana 1500 lira ödeme

    Emekli olabilmek herkesin en büyük hayali olmaktadır. En büyük beklentimiz olan emeklilik, erkek ve kadınlar çok önemlidir. Sosyal Güvenlik Kurumu emekli olmak için uzun yıllar çalışanlara yaş şartı ve primleri ödemesini bekliyor. Nüfus cüzdanıyla başvuran herkese 1500 TL ödeme yapılıyor. Peki 2020 yılında emekli olamayanların alacağı 1500 TL nasıl alınır? Emekli olmayanlara 1500 TL ödeme sadece nüfus cüzdanıyla başvurmak yetiyor. İşte detaylar. Hiç çalışmanız yoksa SSK, Bağ-Kur ya da Emekli Sandığı priminiz yoksa ya da emeklilik için yeterli primleriniz olmaması nedeniyle SGK'dan emekli olamayanlar üzülmeyin. Detaylar takvim.com.tr'de

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    Haberler Ekonomi SSK ve Bağkur'lu olmayanlara aylık 1500 lira ödeme! Nüfus cüzdanıyla başvurmak yeterli...
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