Emekli olabilmek herkesin en büyük hayali olmaktadır. En büyük beklentimiz olan emeklilik, erkek ve kadınlar çok önemlidir. Sosyal Güvenlik Kurumu emekli olmak için uzun yıllar çalışanlara yaş şartı ve primleri ödemesini bekliyor. Nüfus cüzdanıyla başvuran herkese 1500 TL ödeme yapılıyor. Peki 2020 yılında emekli olamayanların alacağı 1500 TL nasıl alınır? Emekli olmayanlara 1500 TL ödeme sadece nüfus cüzdanıyla başvurmak yetiyor. İşte detaylar. Hiç çalışmanız yoksa SSK, Bağ-Kur ya da Emekli Sandığı priminiz yoksa ya da emeklilik için yeterli primleriniz olmaması nedeniyle SGK'dan emekli olamayanlar üzülmeyin. Detaylar takvim.com.tr'de

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