KİT işçisi 2020 taşeron kadrosu başvuruları merak ediliyor. Kadroya geçiş umudunu sürdüren 80 bin kit işçisi bulunuyor. KİT işçilerinden elektrik dağıtım şirketlerinde görev yapan 4 bin 200 işçi Mart ayı içerisinde sürekli işçi statüsüne geçiş yapmak için dilekçe sunduklarını belirtmişlerdi. Bu konuda Tes-İş Sendikası üyeleri asıl işi yaptıklarını ve sürekli işçi kadrolarına atanmak istediklerini belirtmekteler. Sendikada yapılan açıklamada kadro bekleyen 80 bin işçi bulunduğu ifade edildi. Bu işçilerin 5 bin'i Tes-İş Sendikası iş kollarında faaliyet sürdürüyor

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