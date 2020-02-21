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    • Ekonomi
    • 21.02.2020 11:42
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    • 21.02.2020 11:42
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    ’lere 2020 yılı taşeron kadrosu geçişi nasıl yapılacak?

    işçisi 2020 taşeron kadrosu başvuruları merak ediliyor. 2020 KİT'lere taşeron kadrosu geçişi nasıl yapılacak? 80 bine yakın işçinin kadroya geçme olanağı bulunmakta olup bu olanaktan KİT'lerde 2 yıl boyunca kesintisiz çalışan taşeronlar yararlanabilecek. KİT kanunu hükmünce görevlerini sürdüren, Tedaş, Et ve Süt Kurumu, Eti Maden İşletmesi, Devlet Malzeme Ofisi, Çay işletmeler, Makine Kimya Endüstrisi, Toprak Mahsulleri Ofisi, TCDD, TKİ, Türkiye Petrolleri, TTK kurumlarında edilen ve taşeron statüde bulunan yaklaşık 80 bin kişi 4/d statüsünde sürekli işçi kadrosu beklemekte. Peki taşeron işçiye ek ödeme ve var mı?

    KİT’lere 2020 yılı taşeron kadrosu geçişi nasıl yapılacak?

    KİT işçisi 2020 taşeron kadrosu başvuruları merak ediliyor. Kadroya geçiş umudunu sürdüren 80 bin kit işçisi bulunuyor. KİT işçilerinden elektrik dağıtım şirketlerinde görev yapan 4 bin 200 işçi Mart ayı içerisinde sürekli işçi statüsüne geçiş yapmak için dilekçe sunduklarını belirtmişlerdi. Bu konuda Tes-İş Sendikası üyeleri asıl işi yaptıklarını ve sürekli işçi kadrolarına atanmak istediklerini belirtmekteler. Sendikada yapılan açıklamada kadro bekleyen 80 bin işçi bulunduğu ifade edildi. Bu işçilerin 5 bin'i Tes-İş Sendikası iş kollarında faaliyet sürdürüyor

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