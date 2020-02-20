İntibak zammı ile ilgili gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2020 yılında emeklilere intibak düzenlemesi konusunda çalışma yapması bekleniyor. İntibak için kanun teklifi Meclis komisyonuna ulaştı. Teklif hayata geçerse, statü ayrımlarından kaynaklı dengesizlik giderilecek. Yaklaşık 5 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisine 355 liraya varan zammın önü açılacak. Peki 2020 emekli maaşı ne kadar? En düşüm emekli maaşları ne kadar? Emekli maaşlarıyla ilgili tüm ayrıntılar bu haber içeriğinde.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ