FED faiz indirim kararının olgunlaştırmak ve faizi kontrol altına almak için tüm yolları deniyor. Daha önce on yıl aradan sonra gecelik repo ihalelerini açan FED, şimdi de 14 gün vadeli repo ihaleleri açmaya başladı. Uzmanlara göre 23 Eylül sonrası dolar fiyatlarına dikkat edilmesi gerekiyor. FED'in 23 Eylül 2020 sonrası her gece 75 milyar dolarlık repo ihalesi açacak. Banka 23 Eylül 2020 ve 10 Ekim 2020 tarihleri arasında repo ihalelerine devam edeceğinin açıklamasının ardından dolar beklenti aşağı yönlü oluştu. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde 6.05 seviyelerinde bulunan dolar kuru, kararın açıklanmasının ardından 6.08 seviyelerine yükseldi.

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