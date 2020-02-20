SGK, SSK ve Bağkur emeklilerini yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 5 milyondan fazla emekli, intibak yasasının resmi gazetede yayınlanması ile birlikte alacakları zammı merak ediyor. Eğer intibak yasası meclisten geçerse SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına 50 ile 355 lira arasında zam yapılacak! TBMM'ye ulaşan yeni düzenleme ile emekliler tek çatı altında toplanacak ve 2008 yılında yürürlüğe giren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile uygulamada birlik sağlanacak. İntibak yasası çıkarsa 2000 yılından sonra emekli olanların faydalanacağı bildirildi.

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