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    • Ekonomi
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    • 21.02.2020 09:27
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    Emekliye mı çıktı mı, Meclis'e geldi! , ve emekli maaşlarına 355 lira zam yapılacak!

    mı ile ilgili gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2020 yılında emeklilere intibak düzenlemesi konusunda çalışma yapması bekleniyor. İntibak için kanun teklifi Meclis komisyonuna ulaştı. Teklif hayata geçerse, statü ayrımlarından kaynaklı dengesizlik giderilecek. Yaklaşık 5 milyon ve emeklisine 355 liraya varan zammın önü açılacak. Peki 2020 emekli maaşı ne kadar? En düşüm emekli maaşları ne kadar? Emekli maaşlarıyla ilgili tüm ayrıntılar bu haber içeriğinde. İntibak talebi hayata geçerse milyonlarca emeklinin maaşı artacak. Emeklilere yaklaşık 2 milyon SSK'lının yararlandığı ilk intibaktaki gibi 50 ile 355 lira arasında zam yolu açılacak.

    SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına 355 lira zam yapılacak!

    SGK, SSK ve Bağkur emeklilerini yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 5 milyondan fazla emekli, intibak yasasının resmi gazetede yayınlanması ile birlikte alacakları zammı merak ediyor. Eğer intibak yasası meclisten geçerse SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına 50 ile 355 lira arasında zam yapılacak! TBMM'ye ulaşan yeni düzenleme ile emekliler tek çatı altında toplanacak ve 2008 yılında yürürlüğe giren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile uygulamada birlik sağlanacak. İntibak yasası çıkarsa 2000 yılından sonra emekli olanların faydalanacağı bildirildi.

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    Haberler Ekonomi Emekliye İntibak zammı çıktı mı, Meclis'e geldi! SGK, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına 355 lira zam yapılacak!
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