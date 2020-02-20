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    • Ekonomi
    • 21.02.2020 09:33
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    • 21.02.2020 09:33
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    Dikkat edin! Paranız devletin hesabına geçiyor! da parası olanları çok yakından ilgilendiriyor

    'de milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren uyarı () tarafından geldi. TMSF tarafından yapılan açıklamaya göre da hesabı olan ve 10 yıldır işlem yapılmayan hesaptaki tüm paraların fonun hesabına geçeceği aktarıldı. TMSF zaman aşımı sorgulaması nasıl yapılır? TMSF banka hesabı sorgulaması ve diğer tüm detaylar haberimizde... TMSF; 22 Temmuz 1983 tarihinde 70 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile tüzel kişiliğini kazanan bir kurum. Uzun yıllar Merkez Bankası tarafından yönetilmiştir. Daha sonra Başbakanlığa bağlandı. TMSF'nin görev ve yetkileri 5411 sayılı ve ilgili hükümlerde belirlenmiştir.

    Bankada parası olan milyonlarca vatandaşı kişiyi ilgilendiriyor!

    Bankada birikimi parası olan milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren haber geldi. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada milyonlarca kişiye uyarı yapıldı. 10 yıl işlem görmeyen mevduat hesapları TMSF'ye devredileceğini duyuran kurum, "Bankacılık Kanunu'nun 62'nci maddesi gereğince; bankalar nezdindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son işlem tarihinden başlayarak on yıl içinde işlem görmeyen hesaplar zamanaşımına tabiidir." denildi. Bu bağlamda Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından belirtilen adrese adınız ve soyadınız ile arama yaptığınız takdirde adınıza hesap olup olmadığını sorgulayın!

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