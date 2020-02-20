Bankada birikimi parası olan milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren haber geldi. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada milyonlarca kişiye uyarı yapıldı. 10 yıl işlem görmeyen mevduat hesapları TMSF'ye devredileceğini duyuran kurum, "Bankacılık Kanunu'nun 62'nci maddesi gereğince; bankalar nezdindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son işlem tarihinden başlayarak on yıl içinde işlem görmeyen hesaplar zamanaşımına tabiidir." denildi. Bu bağlamda Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından belirtilen adrese adınız ve soyadınız ile arama yaptığınız takdirde adınıza hesap olup olmadığını sorgulayın!

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ