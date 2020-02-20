Türkiye'de milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren uyarı Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından geldi. TMSF tarafından yapılan açıklamaya göre bankada hesabı olan ve 10 yıldır işlem yapılmayan hesaptaki tüm paraların fonun hesabına geçeceği aktarıldı. TMSF zaman aşımı sorgulaması nasıl yapılır? TMSF banka hesabı sorgulaması ve diğer tüm detaylar haberimizde... TMSF; 22 Temmuz 1983 tarihinde 70 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile tüzel kişiliğini kazanan bir kurum. Uzun yıllar Merkez Bankası tarafından yönetilmiştir. Daha sonra Başbakanlığa bağlandı. TMSF'nin görev ve yetkileri 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili hükümlerde belirlenmiştir.

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