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    • Ekonomi
    • 20.02.2020 11:11
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    • 20.02.2020 11:15
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    2020 yılı KYK ve vergi borcu affı çıkacak mı? Vergi borcu ve sicil affı kimleri kapsayacak?

    Mecliste KYK ları ve vergi affı açıklaması. önceki gün toplandı. Gergin geçen haftanın ilk toplantısında taşeron, , sosyal politika sorunları, esnaf ve çiftçiler gündeme geldi. KYK borçlarına ve vergi borçlularına af verilmesi konusu da bir açıklamada gündeme geldi. yaptığı açıklamada KYK borcu düzenlemesini ve vergi affını bekleyenlerin taleplerini dile getirdi. Ayrıca sicil affının gündeme gelmesi bekleniyor. Daha önce 'ın Başbakanlığı döneminde çıkarılan sicil affı ların kendi aralarında kurduğu ve banka veri tabanlarında bulunan kredi notlarını silmemeleri yüzünden çok fazla kişi bu aftan yararlanamamıştı.

    KYK ve vergi borcu affı açıklaması

    Milyonlarca kişinin beklediği KYK borçları ve vergi borçları affı için TBMM 'de bir çağrı geldi. Kayseri Milletvekili Dursun Ataş KYK ve vergi borçları için açıklamalarda bulundu. İşte kyk ve vergi sicil affı hakkında gelen açıklama. 2020 yılı bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından yeni bir ekonomi paketi hazırlanıyor. Yapılan düzenleme ile 3 yeni vergi yürürlüğe kondu. 2020 vergi affı ile ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor. Daha önce 6736, 7020 ve 7143 sayılı kanunlarla yapılandırma hakkı verilmiş ancak borcunu ödemediği için bu hakkı bozulanlar için yeniden yapılandırma gündeme geldi. 2020 yılı için Vergi Affı ve yapılandırması bozulanlar için yapılan düzenleme ile 3 yeni vergi yürürlüğe konulurken vergi cezalarına af getirildi.

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    Haberler Ekonomi 2020 yılı KYK ve vergi borcu affı çıkacak mı? Vergi borcu ve sicil affı kimleri kapsayacak?
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