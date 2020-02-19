Vatandaşlara büyük müjde! Bu ay hemen alınabilecek! 500-6000 TL verilecek

Sosyal devlet olma gereği olarak 500 - 6000 TL arası devlet yardımı başvuruları başladı. Bu bağlamda vatandaşlar çeyiz yardımı, evde bakım parası, yaşlılık maaşı, cenaze yardımı, rapor parası ve barınma desteği gibi pek çok ödeme detayları takvim.com.tr'de. 2020 Şubat ayında alınabilecek 13 devlet yardımını sizler için derledik. 500 TL'den 6000 TL'ye kadar devletten yardım alabiliyorsunuz. Engelli yada çok yaşlı bakım parası olarak muhtaç kişilere bakma parası adı altında evde bakım parası 1500 TL ödeme yapılacak. Hiç bir sosyal güvencesi olmayan ve ekonomik durumu kötü olan 65 yaş üstü vatandaşlara Devletin ödediği yaşlılık maaşı veriliyor.

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