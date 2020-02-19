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    • Ekonomi
    • 20.02.2020 09:38
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    • 20.02.2020 09:38
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    Vatandaşlara büyük müjde! Bu ay hemen alınabilecek! 500-6000 TL verilecek

    500 - 6000 TL arası ı başvuruları başladı. ayında alınabilecek 13 devlet yardımını sizler için derledik. 500 TL'den 6000 TL'ye kadar Devletten yardım alabiliyorsunuz. 2020'de devletten alınabilecek yardımları sizler için araştırdık. İşte 2020 devlet yardımları ve fiyatı. Birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar içinse 600 TL tutarında bir defaya mahsus ödeniyor. Başvurular, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ya da Sosyal Hizmet Merkezlerine yapılıyor. Ödeme 1 ay içinde yatıyor ve PTT'den çekiliyor. Kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı olan hastaların aylık elektrik faturasının 200 liraya kadar kısmı devlet tarafından karşılanıyor.

    Bu ay hemen alınabilecek! 500-6000 TL verilecek

    Sosyal devlet olma gereği olarak 500 - 6000 TL arası devlet yardımı başvuruları başladı. Bu bağlamda vatandaşlar çeyiz yardımı, evde bakım parası, yaşlılık maaşı, cenaze yardımı, rapor parası ve barınma desteği gibi pek çok ödeme detayları takvim.com.tr'de. 2020 Şubat ayında alınabilecek 13 devlet yardımını sizler için derledik. 500 TL'den 6000 TL'ye kadar devletten yardım alabiliyorsunuz. Engelli yada çok yaşlı bakım parası olarak muhtaç kişilere bakma parası adı altında evde bakım parası 1500 TL ödeme yapılacak. Hiç bir sosyal güvencesi olmayan ve ekonomik durumu kötü olan 65 yaş üstü vatandaşlara Devletin ödediği yaşlılık maaşı veriliyor.

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