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    • Ekonomi
    • 19.02.2020 17:39
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    • 19.02.2020 17:46
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    son dakika haberi: e geldi! Taşerona maaş mı...

    leri ilgilendiren son dakika haberi geldi. Önceki gün toplanan meclis genel kurulunda milletvekilleri, kadro alan ve alamayan taşeron işçilerin problemlerini gündeme getirdi. Peş peşe meydana getirilen açıklamalar, taşeron işçileri Meclis'e taşıdı. Taşeron işçiler için 'e geldi. Taşerondan kadroya geçen çalışana 52 günlük ikramiye ücreti verilecek. 450 bin taşeron işçisinin ikramiyesi ten hesaplanırsa yaklaşık 1 milyar liralık ikramiye ücreti veriliyor. Kamuya geçişi sağlanan taşeron çalışanların hafta ve genel tatillerdeki çalışma ve ücretleri de yayınlanan toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre bayramda yevmiye var.

    Taşeron işçi son dakika haberi: Önerge Meclise geldi!

    Taşeronda maaş ve sosyal haklar için düzenleme önergesi Meclis gündemine geldi. Hazırlanan önerge mecliste konuşulmaya başlandı. İşte partilerin yaptığı açıklamalar. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı işçilerin mali ve sosyal hakların hangi esaslara göre belirleneceğini yayımladı. 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23. maddesinin altıncı fıkrasında; geçişten önce alt işveren işçilerini kapsayan, Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan ve süresi en son sona erecek toplu iş sözleşmesinin, anılan madde kapsamında yer alan idarelerce sürekli işçi kadrolarına geçirilen işçilerin ücreti ile diğer mali ve sosyal haklarının belirlenmesinde esas alınacağı düzenlemiştir.

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    Haberler Ekonomi Taşeron işçi son dakika haberi: Önerge Meclise geldi! Taşerona maaş zammı...
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