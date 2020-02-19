Taşeronda maaş ve sosyal haklar için düzenleme önergesi Meclis gündemine geldi. Hazırlanan önerge mecliste konuşulmaya başlandı. İşte partilerin yaptığı açıklamalar. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı işçilerin mali ve sosyal hakların hangi esaslara göre belirleneceğini yayımladı. 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23. maddesinin altıncı fıkrasında; geçişten önce alt işveren işçilerini kapsayan, Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan ve süresi en son sona erecek toplu iş sözleşmesinin, anılan madde kapsamında yer alan idarelerce sürekli işçi kadrolarına geçirilen işçilerin ücreti ile diğer mali ve sosyal haklarının belirlenmesinde esas alınacağı düzenlemiştir.

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