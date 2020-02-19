Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 19.02.2020 17:53
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.02.2020 17:54
    ABONE OL

    maaşları için sevindiren karar verildi!

    maaşları için on binleri sevindiren haber geldi. Taşeron işçilerin maaş mı konusunda yapılması beklenen en önemli düzenleme ile olarak ortaya çıkıyor. Son gelişme ise adlı işçi, taşeron işçi iken aldığı yüzdelik dilimi kadroya geçtikten sonra da almak için dava açtı. Sağlık İş Sendikası tarafından açılan dava işçi lehine sonuçlandı ve yüzdelik dilimin işçiye ödenmesi üzerinde karar kılındı. Peki yüzdelik dilimlerin ödenmesinden işçilerin hepsi faydalanabilecek mi? Taşeronda verilen yüzdelik dilimler , kadro sonrası işçilere verilecek mi? İşte detaylar.

    Taşeron işçi maaşları için sevindiren karar verildi!

    Taşeronda verilen yüzdelik dilimler için mahkeme emsal niteliğinde karara imza attı. Karar sonrası yüzdelik fark bordroya yansıdı. Peki bu karar diğer işçileri kapsıyor mu? İşte detaylar ve son bilgiler. Maaş bordrosuna yansıyan yüzdelik ödeme sonrası diğer işçiler, yüzdelik dilimden kendilerinin de faydalanıp faydalanamayacağını araştırmaya başladı. Peki yüzdelik dilimlerin ödenmesinden işçilerin hepsi faydalanabilecek mi? Taşeronda verilen yüzdelik dilimler , kadro sonrası işçilere verilecek mi? İşte detaylar.

    DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Ekonomi Taşeron işçi maaşları için sevindiren karar verildi!
    Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri