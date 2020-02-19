Taşeronda verilen yüzdelik dilimler için mahkeme emsal niteliğinde karara imza attı. Karar sonrası yüzdelik fark bordroya yansıdı. Peki bu karar diğer işçileri kapsıyor mu? İşte detaylar ve son bilgiler. Maaş bordrosuna yansıyan yüzdelik ödeme sonrası diğer işçiler, yüzdelik dilimden kendilerinin de faydalanıp faydalanamayacağını araştırmaya başladı. Peki yüzdelik dilimlerin ödenmesinden işçilerin hepsi faydalanabilecek mi? Taşeronda verilen yüzdelik dilimler , kadro sonrası işçilere verilecek mi? İşte detaylar.

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