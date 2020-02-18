18 Şubat Salı gününe çeşitli bankalar faiz indirimi ile başladı. Özellikle İş Bankası, Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, ING, TEB ve Denizbank kredi faiz oranları merak ediliyor. Bankaların kredi oranları 2020 listesi ile en uygun konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi veren banka haberimizde yer alıyor. Bu bağlamda en uygun konut kredisi ve ihtiyaç kredisi faiz oranı yüzde 0.89 seviyesine çekilirken en uygun taşıt kredisi faiz oranı da yüzde 0.94 seviyesine kadar geriledi. Bankaların ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları 2020 güncel kaç? En uygun kredi veren bankalar 2020 güncel listesi, tüm bankaların faiz oranları... Detaylar takvim.com.tr'de. Konut kredisi kısa sürede birikim yapmadan ev sahibi olmak için en fazla tercih edilen yöntemlerden bir tanesidir. Konut kredisi sayesinde çok fazla kişi ev sahibi olmuştur.

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