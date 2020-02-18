Devlet Bankalarından kredi kullanacak olan vatandaşlar için güncel Ziraat Bankası kredi faiz oranlarını derledik. Konut kredisi, satın alınmak istenen bir evin banka tarafından teminat altında tutularak, bunun karşılığında kişiye sağlanmakta olan bir kredi çeşididir. Ziraat Bankası bünyesinde birçok farklı biçimde düşük faizli konut kredisi türleri mevcut bulunmaktadır. Bu bağlamda Ziraat Bankası aracılığıyla konut kredisi, ihtiyaç kredisi, taşıt kredisi veya yapılandırma kredisi kullanmak isteyecek vatandaşlar için Şubat ayının ikinci haftasında oluşan tabloyu takvim.com.tr'de. 180 aya kadar vade ile satın alacağınız konutun ekspertiz değerinin en fazla %80'ine kadar kredi kullanabilirsiniz.

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