Yeni nesil fikirlere destek

Türk Telekom'un 'Yeni Nesil Gelecek' projesinin ilk fazı 'Akıllı Teknolojiler IoT Hackathonu' ile tamamlandı. Yarışmada, çevre, IoT ve afet konuları öne çıktı. Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, "Hackathon ile küresel sorunlara akıllı teknolojik çözümler sunmayı, hayatı kolaylaştıracak projeleri ortaya çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.
- Ekonomi
- 17.02.2020 Gazete
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