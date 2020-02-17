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    • Ekonomi
    • 17.02.2020 Gazete

    Yeni nesil fikirlere destek

    Türk Telekom'un 'Yeni Nesil Gelecek' projesinin ilk fazı 'Akıllı Teknolojiler IoT Hackathonu' ile tamamlandı. Yarışmada, çevre, IoT ve afet konuları öne çıktı.

    Yeni nesil fikirlere destek
    Türk Telekom'un 'Yeni Nesil Gelecek' projesinin ilk fazı 'Akıllı Teknolojiler IoT Hackathonu' ile tamamlandı. Yarışmada, çevre, IoT ve afet konuları öne çıktı. Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, "Hackathon ile küresel sorunlara akıllı teknolojik çözümler sunmayı, hayatı kolaylaştıracak projeleri ortaya çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

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