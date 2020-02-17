Türkiye'de yaşayan ve emekli maaşı alan/alacak olan vatandaşlar 2020 yılında yapılacak ek ödemelerle birlikte bu yıl ek 4 bin 500 lira alacak. Emekli maaşı alan ve alacak olanları yakından ilgilendiren gelişmelerde emekli maaşına ek olarak ödenecek 4 bin 500 lirayı emeklilerin nasıl alacağı belli oldu. Emekli maaşı alanlara yapılacak emekli maaşı promosyon ve emekli maaşı ikramiyelerle en fazla bu yıl ek kazanç elde etmiş olacak. Emekli maaşı alan ve alacaklar olanların araştırdığı, emekli maaşı promosyon ne kadar? Emekli maaşı ikramiye ödemeleri ne zaman? Emekli maaşı nasıl arttırılır? sorularının cevapları haberimizin detayında...

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