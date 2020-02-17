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    • Ekonomi
    • 17.02.2020 11:04
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    • 17.02.2020 11:08

    Emekli maaşı alanlar ve alacak olanlar eğer bunu yaparlarsa 4 bin 500 lira alacak!

    SSK, ve Bağkur'dan emekli maaşı alanlar ve alacak olanlar bu haber sizleri ilgilendiriyor. Emekli maaşı alan ve alacak olanların her an araştırdığı emekli ücretleri belirlenmeye başladı. lar emekli maaşı için emeklilere çeşitli teklifler sunarken bankaların emekli maaşı promosyon yarışından en karlı emekliler çıktı. Ülke genelinde milyonlarca emekli maaşı alan vatandaş emekli maaşını nasıl arttırabileceğini araştırırken emekli maaşı alan ve alacak olanlara en fazla ek ödemenin 2020 yılında yapılacağı duyuruldu. Emekli maaşı bağlanan herkes seçtiği bankaya '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdünü vererek alabiliyor.. Taahhüt süresi sona ereceği için emeklinin bankasını değiştirmesi mümkün.

    Eğer bunu yaparsanız 4 bin 500 lira alacaksınız!

    Türkiye'de yaşayan ve emekli maaşı alan/alacak olan vatandaşlar 2020 yılında yapılacak ek ödemelerle birlikte bu yıl ek 4 bin 500 lira alacak. Emekli maaşı alan ve alacak olanları yakından ilgilendiren gelişmelerde emekli maaşına ek olarak ödenecek 4 bin 500 lirayı emeklilerin nasıl alacağı belli oldu. Emekli maaşı alanlara yapılacak emekli maaşı promosyon ve emekli maaşı ikramiyelerle en fazla bu yıl ek kazanç elde etmiş olacak. Emekli maaşı alan ve alacaklar olanların araştırdığı, emekli maaşı promosyon ne kadar? Emekli maaşı ikramiye ödemeleri ne zaman? Emekli maaşı nasıl arttırılır? sorularının cevapları haberimizin detayında...

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    Haberler Ekonomi Emekli maaşı alanlar ve alacak olanlar eğer bunu yaparlarsa 4 bin 500 lira alacak!
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